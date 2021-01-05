شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل مدينة السلام لمواجهة سونيديب الإفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الأهلي ملعب "الأهلي we السلام" استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يدخلها الأهلي بروح عالية بعد الفوز في موقعة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج.
ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، حيث يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .
ورغم نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلا إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة في الدوري قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر.
وعقد الجهاز الفني العديد من المحاضرات والحصص التدريبية البدنية والفنية لتجهيز اللاعبين للمباراة التي يتطلع خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل سلبيا في أخر ظهور للفريق ببطولة الدوري .
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة سونيديب وشهدت عودة محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشه فيما يغيب عن اللقاء قائد الفريق محمد الشناوي بالإضافة إلى حسين الشحات.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.