شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ترفض إقامة انتخابات اتحاد الكرة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء رفضت إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهر يناير الجاري ، حيث نشر شوبير علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، "لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ترفض إقامة انتخابات اتحاد الكرة بشكل استثنائي خلال شهر يناير الجاري".



شوبير

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة قد قامت بتسليم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خطة إقامة انتخابات اتحاد الكرة يوم 31 يناير الجاري لمدة 4 سنوات مقبلة، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يقوم وزير الرياضة بعرض الخطة والملف كاملا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى بشأن مصير انتخابات اتحاد الكرة.

وسادت حالة من الجدل حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ففى الوقت الذى يتمسك فيه الفيفا بإقامة الانتخابات بحد أقصى يوم 31 يناير ، فاللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، تتحفظ على إجراء الانتخابات بداعى أنها ستكون باطلة، حيث لم يدع اتحاد الكرة للانتخابات قبل 31 أكتوبر الماضى وفقا للائحة.

وكانت اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عقدت اجتماع الجمعية العمومية يوم 29 نوفمبر الماضى للانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسى، وتنوى اللجنة الثلاثية عقد الانتخابات يوم 31 يناير المقبل.