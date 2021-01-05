تشكيل الأهلي.. "ريان" يقود الهجوم أمام سونديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيره سونديب خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: علي معلول - بدر بانون – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان "بيكهام".

خط الوسط المدافع: حمدي فتحي – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد –وليد سليمان-محمد شريف.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وكانت مباراة الذهب قد انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف على أرض سونديب.