دودو الجباس يقود بيراميدز أمام الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بيراميدز ونظيره الاتحاد الليبي، عند السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور إياب الـ 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية.

وأعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد الليبي مساء اليوم الثلاثاء في بطولة الكونفيدرالية.

ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحي

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق بيراميدز بهدف سجله جون أنطوي في شباك الاتحاد الليبي.

وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق المباراة:

وفي الدقيقة الثالثة تقدم الاتحاد اللييي بهدف مبكر سجله علي مادي.

الدقيقة 15: بطاثة صفراء لعلي جبر بعد كرة مشتركة مع لاعبي الاتحاد.