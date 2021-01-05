بريميرليج يعلن إيجابية 40 حالة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نتائج المسحات الجديدة لفيروس كورونا التي يخضع لها اللاعبون وجميع العاملين في أندية بريميرليج.

وتُجري الرابطة اختبارين في الاسبوع للكشف عن الحالات الجديدة المصابة في صفوف الأندية بعد تفشي الفيروس في إنجلترا.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء، أكدت أنه خلال الفترة بين 28 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر، تم اختبار 1311 لاعبًا وموظفًا ومن بين هؤلاء تم ثبوت إيجابية 28 حالة بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه بين الأول من يناير وحتى الثالث من الشهر ذاته، خضع 984 لاعبًا وموظفًا لاختبار كورونا وأثبتت العينة إيجابية 12 حالة أخرى ليصبح المجموع 40 إصابة جديدة.

وكانت الرابطة قد اضطرت لتأجيل 3 مباريات خلال تلك الفترة وهي مانشستر سيتي ضد إيفرتون، توتنهام ضد فولهام، وبيرنلي ضد فولهام، على أن يتم إعادة جدولة تلك المباريات في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أكد أمس الاثنين، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ورياضات النخبة لن يتم المساس بها خلال فترة الإغلاق الكامل التي ستدخلها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا.