رسميًا.. إبراهيموفيتش يغيب عن مباراة ميلان ويوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ايه سي ميلان الإيطالي، غياب السويدي زلاتان إبراهموفيتش مهاجم الفريق عن مباراة روسونيري ضد يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفًا على ميلان مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة كالتشيو.

وتعرض اللاعب السويدي للإصابة خلال مشاركته في فوز فريقه على نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في تصريحات صحفية قبل مواجهة يوفنتوس غدًا: "لقد وبخت إبراهيموفيتش بسبب مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي مما أثار التفاؤل لدى الجماهير باحتمالية لحاقه بالمباراة".

واضاف: "إنه بحالة جيدة، ويواصل برنامجه بشكل أفضل، لكنه لن يشارك معنا في لقاء الغد".

جدير بالذكر أن ميلان يتصدر جدول ترتيب كالتشيو برصيد 37 نقطة بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.