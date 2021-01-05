بث مباشر | مشاهدة الاهلي وسونيديب في دوري ابطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاهلي المصري وسونيديب النيجري في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة “الاهلي وسونيديب” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة الاهلي وسونيديب على استاد الاهلي We السلام، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

حقق الاهلي الفوز في مباراة الذهاب على “سونيديب” بهدف دون رد سجله لاعب خط الوسط “أليو ديانج”، في المباراة التي أقيمت في النيجر، وقاد الفريق في هذا اللقاء المدرب المساعد “كيفين جونسون” بعدما أصيب بيتسو موسيماني بفيروس كورونا ودخوله العزل الصحي حينها.

وعاد بيتسو موسيماني لقيادة الاهلي من جديد في المباراة الماضية في الدوري المصري أمام “وادي دجلة” والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، وسيسعى اليوم للعودة إلى سكة الانتصارات بتحقيق الفوز على سونيديب.

وعانى النادي الاهلي من عدة غيابات مؤثرة خلال المباراة الماضية أمام “وادي دجلة” ما أجبر موسيماني على الدفع بالتشكيلة البديلة، ولكن شهدت قائمة الفريق لمواجهة سونيديب اليوم عودة كل من “محمود كهربا ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق” عقب شفاءهم من فيروس كورونا، كما عاد “طاهر طاهر” من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري بكدمة فى الضلوع.

فيما سيغيب قائد الفريق وحارس المرمى “محمد الشناوي” عن مباراة اليوم للراحة، بالإضافة إلى “عمرو السولية” لاستمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا.

في المقابل، يتطلع نادي “سونيديب” إلى الظهور بشكل مشرف والخروج بأقل الخسائر مع صعوبة تعويضه خسارة الذهاب وإقصاء حامل اللقب.

وتعد مشاركة فريق سونيديب في دوري ابطال افريقيا هي المرة الثالثة في تاريخه، بعد خوض نسختي 2019 و2020، لكنه ودع المسابقة مبكرا في المناسبتين من الدور التمهيدي، وأصبح على مشارف الخروج للمرة الثالثة على التوالي.

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