الامارات | ساسي يسافر إلى تونس تمهيداً للرحيل عن الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يسافر إلى تونس تمهيداً للرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سافر إلى تونس، ولن يشارك مع الزمالك في مباراة الفريق أمام الجيش في الدوري المحلي السبت المقبل. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ساسي تغيب عن مران الزمالك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللاعب أوضح أن والدته تعاني من وعكة صحية.

وبينت أن اللاعب التونسي يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، بينما يزداد الغموض حول رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

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