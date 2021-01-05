اخبار الرياضه

الامارات | ساسي يسافر إلى تونس تمهيداً للرحيل عن الزمالك

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي يسافر إلى تونس تمهيداً للرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سافر إلى تونس، ولن يشارك مع الزمالك في مباراة الفريق أمام الجيش في الدوري المحلي السبت المقبل. وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن ساسي تغيب عن مران الزمالك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللاعب أوضح أن والدته تعاني من وعكة صحية.

وبينت أن اللاعب التونسي يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، بينما يزداد الغموض حول رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا