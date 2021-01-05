الامارات | بطلة إيطاليا تلتحق بفريق شرطة دبي للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة إيطاليا تلتحق بفريق شرطة دبي للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 يناير 2021

كشف فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، عن انضمام البطلة الإيطالية كارميلا كبرياني (24 عاماً) إلى صفوفه، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021، مما سيعزز من قوة الفريق في المشاركة في السباقات المُقبلة. وأوضح مدير فريق شرطة دبي إبراهيم عباس أحمد في تصريح صحافي أن الفريق حرص على ضم عدد من اللاعبين العالميين للمشاركة في جميع البطولات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن كارميلا تعتبر إضافة فعلية مع اللاعبات المُنضمات لفريق شرطة دبي للدرجات الهوائية حديثاً، وهن: أوليغا بطلة أوكرانيا، وأوسيم بطلة كازاخستان وآسيا تحت 23 سنة، وابتسام زايد بطلة مصر وإفريقيا والعرب، واللاعبة ميجن سميث بطلة جنوب إفريقيا، وبطلة شرطة دبي والعرب سماح خالد، واللاعبة كيم البلجيكية، إلى جانب باقي اللاعبات اللواتي تم التعاقد معهن.

وأضاف أن فريق الدراجات الهوائية أصبح أكثر قوة، ونحن واثقون من أن اللاعبة كارميلا كبرياني ستقدم دعماً لزميلاتها في السباقات المُقبلة والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية التي يشارك فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات فيها.

وبدورها، أعربت كارميلا كبرياني، عن سعادتها بإتاحة هذه الفرصة المميزة لها في هذه المرحلة من مسيرتها الرياضية من خلال الانضمام إلى فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، مضيفةً: "سأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد وأقدم لهم المساعدة وسأبذل قصارى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية".

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