الامارات | 2 مليون دولار جوائز بطولة "ببجي" في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار جوائز بطولة "ببجي" في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمع دبي نخبة من نجوم الرياضات الالكترونية وأبطال لعبة "الببجي"، حيث تشهد "كوكاكولا أرينا" في دبي نهائيات البطولة العالمية للرياضات الالكترونية (PubG Mobile) من 21 إلى 24 الجاري، بمشاركة 16 من أبرز الفرق المصنفة حول العالم يمثلهم 150 شخصا ما بين لاعبين وإداريين للتنافس على لقب البطولة الكبرى وجوائزها المالية التي تصل إلى 2 مليون دولار. ويأتي الحدث تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتنظم البطولة بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وبتنظيم شركة "تنسنت"، حيث تضم دبي جميع مستلزمات النجاح والتميز في تنظيم البطولة من حيث الموقع الجغرافي وسط العالم وتوفر الفنادق والمرافق السياحية الرائعة التي توفر للمشاركين من نخبة اللاعبين أجواء مريحة للتنافس، وكذلك توفر صالات تنظيم الفعاليات ذات المستوى العالمي والرحلات الجوية المستمرة التي تربط دبي بالعالم وشبكة الاتصالات الحديثة فائقة السرعة.

وكانت دبي قد استضافت جولة من بطولات العالمية للرياضات الالكترونية (PubG Mobile) خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 2020، حيث أقيمت المنافسات في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي واستمرت لمدة 26 يوم بمشاركة 9 فرق من أقوى 24 فريق حول العالم ضمت 70 شخصا و4 اداريين من الولايات المتحدة والبرازيل والنيبال وفيتنام، وتم بث منافسات البطولة لملايين المشاهدين من عشاق هذه اللعبة حول العالم عبر قنوات (اليوتيوب، الفيس بوك وقناة تويتش الخاصة بالرياضات الالكترونية).

وأصبحت دبي المدينة الاولى التي تستضيف هاتين البطولتين في موسم واحد، الأمر الذي يؤكد نمو مكانة هذه الرياضة في الدولة والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها الكوادر الوطنية لتنظيم وتطوير هذه الرياضة بالتعاون مع المنظمين العالميين في مجال الرياضات الإلكترونية.

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