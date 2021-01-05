شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في مانشستر يونايتد بأوامر من «سولشاير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، لعقد جلسة حاسمة مع عدد من نجوم الفريق المهمشين، للتحدث عن خططه الخاصة بالميركاتو الشتوى هذا الشهر.

ويتطلع مدرب اليونايتد للتخلص من 6 لاعبين هذا الشهر، مع حاجة الفريق لتدعيم الصفوف، إلا أن إدارة الشياطين الحمر لن تتعاقد مع أي لاعب إلا إذا أتيح بسعر مناسب، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وعلى رأس اللاعبين المنتظر رحيلهم هو الحارس سيرجيو روميرو، الذي فشل في تأمين رحيله في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفى الماضى.

كما يرغب وست بروميتش في التعاقد مع المدافع فيل جونز، الذي يعانى من الإصابات، وقد يوافق اليونايتد على رحيله للتخلص من أجره الأسبوعى الذي يصل إلى 75 ألف جنيه إسترلينى.

المدرب النرويجى يسعى للتخلص من بعض لاعبى اليونايتد

ويستهدف مان يونايتد أيضًا التخلص من ماركوس روخو الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم، ويجذب بدوره اهتمام نيوكاسل.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل الثنائى جيسى لينجارد ودانييل جيمس، أما براندون ويليامز، فيرغب مانشستر يونايتد في إعارته مع وجود اهتمام من ناديى ساوثهامبتون وباير ليفركوزن للظفر بخدماته.

على جانب آخر، يبدو أن مانشستر يونايتد بات موافقًا على السماح برحيل نجمه الفرنسى بول بوجبا لصفوف يوفنتوس الإيطالى.

لكن الفريق الإنجليزى يرفض مبادلة بول بوجبا، بأسماء محددة من السيدة العجوز.

ويتبقى في عقد بوجبا، 18 شهرًا مع مانشستر يونايتد، وصرح وكيل أعماله مينو رايولا، الشهر الماضى، بأنه يرغب في مغادرة قلعة أولد ترافورد.

ويستهدف يوفنتوس التعاقد مع بوجبا، ولكن ضم اليوفى لفيدريكو كييزا، يعنى أن السيدة العجوز بحاجة لإيجاد حلول أخرى بدلًا من دفع مبلغ مالى مباشر لضم النجم الفرنسى.

وبحسب «كالتشيو ميركاتو»، يرغب يوفنتوس في إدخال بعض اللاعبين، في صفقة تبادلية لضم بوجبا.

ومع تداول اسم الثنائى آرون رامسى ودوجلاس كوستا، المعار لبايرن ميونخ، يرفض مانشستر يونايتد ضم أي من الثنائى، باعتبارهما ليسا من أولويات الشياطين الحمر.