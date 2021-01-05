شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يجتمع باللاعبين في حضور عبدالحليم علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين بحضور عبدالحليم على، مدير الكرة، قبل انطلاق المران الجماعي على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وطالب باتشيكو اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها، السبت المقبل، الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

يذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.