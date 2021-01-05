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كاف يحدد 8 يناير موعدا لقرعة دورى الأبطال

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يوم 8 يناير الجاري موعدا لإجراء قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وذلك في مقر “كاف” بالقاهرة. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لدوري الأبطال رسميا بعد انسحاب فريق جازيللي التشادي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي “كاف” في بيانه الرسمي، عن مواعيد جولات دور المجموعات لدوري الأبطال والتي جاءت كالتالي:- الجولة الأولى يومي 12-13 فبراير 2021 الجولة الثانية يوم 23 فبراير 2021 الجولة الثالثة يومي 5-6 مارس 2021 الجولة الرابعة يوم 16 مارس 2021 الجولة الخامسة يومي 2-3 أبريل 2021 الجولة السادسة يوم 9-10 أبريل 2021.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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