شكرا لقرائتكم خبر عن إكتمال صفوف بيراميدز بعد الإطمئنان على اللاعبين الـ9 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عبدالله السعيد، ورمضان صبحي، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامي، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة، طارق طه، أحمد توفيق، للفريق بعد التأكد من سلبية عينة مسحتهم للكشف عن فيروس كورونا، وخطأ نتيجة المسحة الأولى التي خضعوا لها منذ يومين، ضمن البروتوكول المتعارف عليه في مباريات الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

واعتمدت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، نتيجة المسحة الثانية بسلبية جميع اللاعبين من الإصابة بفيرس كورونا، بذلك أكتملت صفوف فريق بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية.