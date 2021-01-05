شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون بزيه الأساسي أمام النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب وتم الاتفاق على ارتداء المقاولون الزي التقليدي الاصفر وأسود والشورت الاسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الابيض.

وحضر الاجتماع رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد على المدير الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبدالله جويده.

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية.

وحدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على اقل تقدير كما تم التأكيد على الإجراءات الإحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في ارض الملعب.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافق مع كل فريق.