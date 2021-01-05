شكرا لقرائتكم خبر عن ١١٠ سنة زمالك.. تاريخ تهديفي حافل للأساطير.. والعندليب في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفظ عندليب الكرة المصرية عبدالحليم بلقب الهداف التاريخي لنادي الزمالك حيث استطاع مهاجم القلعة البيضاء أن يعتلي الترتيب برصيد 134 هدفاً في 330 مباراة خاضها مع النادي ما يجعل مسيرته واحدة من الذكريات الخالدة في أذهان الجماهير.

وتمر اليوم الذكرى 110 عاماً على تأسيس نادي الزمالك الذي أنشأ سنة 1911 وعلى مدار تلك السنوات الطويلة ظل اسم القلعة البيضاء عالقاً في أذهان الجماهير وعشاقه في كافة أنحاء مصر والوطن العربي.

ويتولى عبدالحليم على حالياً منصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي، حيث استطاع المهاجم التاريخي أن يتجاوز أرقام حسن شحاتة مع القلعة البيضاء بواقع 102 هدفا والتي استمرت منذ 1983 باسم المعلم حتى حسمها العندليب لصالحه. كما احتفظ عبدالحليم على بلقب أكثر لاعبي الزمالك تسجيلاً للأهداف في بطولة الدوري المصري برصيد 80 هدفاً وأيضاً في بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 23 هدفاً.

وضمت قائمة هدافي الزمالك التاريخيين كلا من جمال عبدالحميد في المرتبة الثالثة برصيد 97 هدفاً يليه على خليل بواقع 94 هدفا و91 لعلاء الحامولي، و84 هدفا لحمادة امام صاحب المركز السادس في الترتيب، وسابعاً جمال حمزة بواقع 74 هدفاً، و71 لطارق يحيي، و67 لشريف الفار صاحب المركز التاسع في الترتيب، وأخيراً فاروق جعفر 64 هدفاً.

ويحتفظ عبدالحليم أيضاً بأكثر اللاعبين تسجيلاً في موسم واحد بالدوري الممتاز مع الزمالك برصيد 20 هدفاً سجلهم في موسم 2003 – 2004. وعلى مدار تاريخ نادي الزمالك استطاع أن يحصد 13 لاعبا في 12 موسم لقب هداف الدوري، وفي ظاهرة لم تتكرر إلا في القلعة البيضاء حصل ثنائي من فريق واحد هما على خليل وحسن شحاتة على لقب هداف الدوري مناصفة موسم 1976 – 1977. كما شهدت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز حصول 3 لاعبين على اللقب مرتين هما على خليل وحسن شحاتة وحمدي عبدالفتاح.