شكرا لقرائتكم خبر عن استياء في بيراميدز من عقوبة وادي وإيقافه ٨ مباريات بسبب «طرد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتازوالتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسادت حالة من الاستياء داخل بيراميدز من العقوبة المغلظة خصوصا أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناءعليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم حديثا ان الفيديو الخاصبلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفةوقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.

وكان محمود وادي حتى امتثل لقرار طرده قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أياعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.

وابدي مسؤولو بيراميدز استيائهم ورفضهم ابالظلم البين الواقع على مهاجمه في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه ٨ مباريات وعقوبةمالية قاسية قدرها ١٠٠ ألف جنيه رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتقاطع مع الحكم بعدالقرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر، ما يشير لشبهة أن التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه.