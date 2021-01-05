شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف مطلوب فى أوروبا .. وموسيمانى يرفض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ، العرض الذى تلقاه محمد شريف من سبورتنج براجا البرتغالى وذلك لحاجة الفريق الى جهودة خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والافريقي بجانب المشاركة فى مونديال الأندية وكذلك السوبر الإفريقي والمحلى.

وشدد المدير الفنى على ضرورة الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريط فى العناصر المميزة من أجل المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة