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موسيمانى يطالب الأهلي بلائحة خاصة لمونديال الأندية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيستو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التخطيط عمل لائحة خاصة لمونديال الأندية المقرر أن يشارك فيه الأهلى ممثل عن القارة الإفريقية بعد تتويجة بلقب دورى أبطال إفريقيا في نسختة الأخيرة، على أن تتضمن اللائحة مضاعفة المكافأت لتحفيز اللاعبين على الظهور بمستوى جيد لتحقيق أفضل النتائج لتتناسب مع مكانة الفريق على المستوى الدولى، وينتظر أن تناقش اللجنة بنود اللائحة في جلسة خاصة مع المدير الفنى خلال الأيام المقبلة، بجانب مناقشة خطة الاعداد للمونديال .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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