شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وعد موسيمانى لحارس الأهلى الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، منح على لطفى حارس المرمى أكثر من فرصة خلال الفترة المقبلة بهدف إراحة محمد الشناوى الحارس الأساسى ليكون جاهز تماما للمشاركة في مونديال الأندية المقرر إنطلاقة في قطر مطلع فبراير المقبل.

وحرص ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي على إبلاغ على لطفي برغبة المدير الفنى بشرط أن يكون على قدر المسؤولية وينفذ التعليمات وشدد عليه بضرورة إستغلال الفرصة اليوم أمام سونيديب بطل النيجر، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشرح يانكون لحارس الفريق التعليمات التي لابد من تنفيذيها خلال المباراة التي سيُشارك فيها لطفي أساسياً بعد إراحة محمد الشناوي حارس الفريق بإعتبار أن المواجهة سهلة نسبياً.وتحدث يانكون مع لطفى عن الدور المطلوب منه والتعامل مع هجمات الخصم الذي سيلعب بدون ضغوط بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف نظيف.