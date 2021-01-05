ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز اليونايتد.. وقائمة الهدافين بعد تألق سون وصيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، هزيمة قاسية على يد مضيفه ساوثهامبتون، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء، الاثنين، على ملعب "سانت ماري" ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز داني إنجز هدف الفوز لصالح ساوثهامبتون، بالدقيقة الثانية من زمن المباراة.

وكان مانشستر يونايتد قد فاز أستون فيلا 2-1، في إطار نفس الجولة.

ومازال ليفربول في الصدارة، بـ33 نقطة، متفوقا على مانشستر يونايتد الوصيف بفارق الأهداف، علما بأن الشياطين الحمر لديهم مباراة مؤجلة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة عشر:

1 ليفربول، 33 نقطة من 17 مباراة.

2 مانشستر يونايتد، 33 نقطة من 16 مباراة.

3 ليستر سيتي، 32 نقطة من 17 مباراة.

4 توتنهام، 29 نقطة من 16 مباراة.

5 مانشستر سيتي، 29 نقطة.

6 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

7 إيفرتون، 29 نقطة.

8 أستون فيلا، 26 نقطة.

9 تشيلسي، 26 نقطة.

10 وست هام، 26 نقطة.

11 آرسنال، 23 نقطة.

12 ليدز يونايتد، 23 نقطة.

13 ولفرهامبتون، 22 نقطة.

14 كريستال بالاس، 22 نقطة.

15 نيوكاسل يونايتد، 19 نقطة.

16 بيرنلي، 16 نقطة.

17 برايتون، 14 نقطة.

18 فولهام، 11 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 8 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطتان.

قائمة الهدافين

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول تصدره لقائمة هدافي الموسم الحالي رغم استمرار غيابه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي.

ولم يتمكن صلاح من التسجيل في الجولة السابعة عشر خلال مباراة ليفربول وساوثهامبتون.

وتمكن داني إنجز نجم ساوثهامبتون من تسجيل هدفًا أمام ليفربول في المباراة المذكورة سلفًا.

وشهدت الجولة تسجيل نجمي توتنهام هاري كين وسون هيونج مين هدفًا لكل منهما خلال مواجهة ليدز يونايتد.

كذلك أحرز برونو فرنانديز هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الجولة نفسها أمام أستون فيلا.

وسجل ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال هدفين أمام وست بروميتش ألبيون في تلك الجولة.

وفيما يلي ترتيب الهدافين:

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 10 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 10 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 8 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 8 أهداف.