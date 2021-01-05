موعد مباراة الأهلي وسونيديب في أبطال إفريقيا.. والقناة المفتوحة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، سونيديب بطل النيجر، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار إياب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد فاز في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف دون رد.

ويعتبر الأهلي صاحب الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع تسع مناسبات، في المقابل يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الترتيب الثاني برصيد خمسة ألقاب.

قائمة الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب.

وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.

خط الوسط: محمود كهربا وحمدي فتحي ووليد سليمان ‏وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وأكرم توفيق.‏

خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان.

وعاد لقائمة الأهلي كل من محمد مجدي "أفشة" ومحمود كهربا وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

كما عاد طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الصدر التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

فيما يغيب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للراحة، وأيضا عمرو السولية ومحمد هاني لاستمرار إيجابية عينة كورونا لهما.

تشكيل الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات (وليد سليمان)

خط الهجوم: محمد شريف.

القناة الناقلة

تنقل قناة ON Time Sports 1 HD، لقاء الأهلي وبطل النيجر، على الهواء مباشرة، بتعليق أيمن الكاشف.