الدحيل القطري يعلن التفاوض رسميًا مع فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترف مسؤولو نادي الدحيل القطري، بوضع التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك على رأس قائمة إهتمامات الفريق لتدعيم خط الوسط قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية فبراير المقبل، حيث أكد إسماعيل أحمد مدير الكرة بالنادي القطري أن نجم منتخب تونس واحداً من مجموعة لاعبين يسعى ناديه إلى ضمهم خلال الفترة المقبلة.

وقال إسماعيل أحمد في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن إسم فرجاني ساسى تم ذكر إسمه لدعم خط وسط الفريق قبل مونديال الأندية، لكن لم يتم التواصل بشكل مباشر مع اللاعب الدولى التونسي حتى الآن.

وأضاف مدير الكرة بنادى الدحيل أن كل ما يقال عن تواصل الدحيل القطري، مع فرجاني ساسي ومحاولات إغرائه عبر تجهيز عرض خرافي لضمه مجرد "كلام" ولم تصل الأمور إلى مراحلها الرسمية مع اللاعب.

وشدد إسماعيل أحمد، على جاهزية الفريق التامة لخوض منافسات مونديال الأندية فبراير المقبل.

كما اعترف مدير الكرة بالدحيل خلال تصريحاته، بوجود قائمة من المحترفين يسعى النادى لإتمام التعاقد معها قبل مونديال الأندية.

كانت قناة "الكأس"القطرية، قد اشارت إلى توصل الدحيل لإتفاق مع فرجاني ساسى بعقد مدته 3 سنوات دون ذكر العرض المقدم.

يأتى ذلك فى الوقت، الذى ترددت فيه أنباء عن منح نادى الزمالك، لاعبه فرجاني ساسي جواز السفر الخاص به لقضاء أجازة قصيرة مدتها 3 أيام في تونس، مستغلا الغاء مباراة الغزالة التشادي وعدم مشاركة الفريق في أي مباريات قبل مواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل.

وتحجج اللاعب لإدارة الكرة ان والدته تمر بوعكة صحية وأنه يمر بحالة نفسة سيئة بسببها ويحتاج لزيارتها.

يذكر أن إدارة الزمالك تقدمت بعرض لفرجاني ساسي قيمته مليون و200 ألف يورو بما يوازي 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات، بما يعادل 172 مليوناً و980 ألف جنيه فى الثلاثة مواسم كاملة.