أبرزها الأهلي وسونيديب ومواجهة بيراميدز والاتحاد الليبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الثلاثاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات ضمن منافسات الموسم الكروي 2020 - 2021.

وأبرز هذه المباريات مواجهة توتنهام هوتسبير مع برينتفورد في نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والأهلي مع سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

توتنهام هوتسبير × برينتفورد – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

دوري أبطال أفريقيا

جور ماهيا الكينى × شباب بلوزداد الجزائرى – الثانية ظهرا

أول أغسطس الأنجولى × كايزر تشيفز الجنوب أفريقى – الخامسة مساء

صن داونز × جوانينج جالاكسي بطل بوتسوانا – السادسة مساء

الأهلى × سونيديب بطل النيجر – السابعة مساء - وتذاع على قناة الأهلي.

الرجاء المغربى × تونجيث السنغالى – الثامنة مساء – وتذاع على قناة الرياضية المغربية

الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز × الاتحاد الليبي - السادسة والنصف مساء - وتذاع على قتاة أون تايم سبورتس 1