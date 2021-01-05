وفاة مدافع الأهلي السابق بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

توفي صباح اليوم الثلاثاء الفلسطيني فؤاد أبو غيدا، مدافع الأهلي في الستينيات، في لندن متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان أبو غيدا قد ساهم في حصد الأهلي العديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 1960/61، ومنها الدوري المصري وكأس مصر، وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا.

ولعب أبو غيدا كظهير أيسر وأحياناً كظهير أيمن، لكنه تألق في مركز قلب الدفاع.

وفي إحدى المباريات أمام الزمالك، قرر المدير الفني للأهلي حينها، عبده صالح الوحش، إشراك غيدا في خط الهجوم للاستفادة من تسديداته وروحه الهجومية في المباراة.

وبعد حرب يونيو 67، توقف النشاط الكروي في مصر، ليقرر فؤاد أبو غيدا اعتزال اللعبة.