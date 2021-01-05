بعد فشل الصفقة.. رسالة غامضة ومثيرة من سيرينو إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الأوروجوياني، جاستون سيرينو، لاعب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي رسالة غامضة ومثيرة إلى النادي الأهلي، بعد فشل انتقاله إليه خلال الأيام الماضية.

ونشر سيرينو صورة له مع فريقه صن داونز خلال مواجهة الأهلي باستاد القاهرة بذهاب ربع دوري دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وعلّث سيرينو على الصورة قائلاً: "ربما ليس اليوم أو غداً، ولكن عاجلاً أو آجلاً سأحقق حلمي".

وتعد هذه الصورة هي إشارة صريحة وواضحة من لاعب صن داونز برغبته في الانتقال إلى الأهلي، بعد فشل انتقاله خلال الشهر الجاري.

وكان الأهلي قد قدم عرضاً قيمته 2.5 مليون دولار للظفر بخدمات سيرينو، بحسب ما أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، إلا أن صن داونز رفضه.

وطلب النادي الجنوب أفريقي الحصول على ضعف المبلغ الذي عرضه الأهلي، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء، وأعلنوا التعاقد مع المهاجم الكونغولي والتر بواليا هداف الجونة.