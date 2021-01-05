صفقة ثلاثية كبيرة بين ليفربول وبرشلونة وباريس سان جيرمان.. وكلمة السر محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أن هناك صفقة ثلاثية كبيرة تلوح في الأفق بين ليفربول وبرشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بطلها سيكون النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب "الريدز".

وأفادت الصحيفة بأن النادي الباريسي يعتقد أن ليفربول الإنجليزي، سيدفع أي مقابل للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم الفريق في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي، الذي يعد هدفًا لليفربول بجانب ريال مدريد الإسباني، وينتهي عقده في صيف 2022، لا لم يجدد عقده حتى الآن مع فريقه باريس سان جيرمان.

وأكدت أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في استمرار اللاعب الفرنسي مع الفريق، لكن يبدو أن مبابي يريد الرحيل وتغيير الأجواء وخوض تجربه جديدة.

وكان مبابي قد انتقل إلى النادي الباريسي في 2017 قادماً من موناكو، ليقود فريقه للفوز بـ3 ألقاب متتالية من الدوري الفرنسي، ولعب دورًا رئيسيًا عندما قاد فريقه للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ.

ولفتت إلى أنه مع عدم وضوح مستقبله مع باريس سان جيرمان، سيفتح النادي الفرنسي باب المفاوضات مع الأندية التي ترغب في ضم كيليان مبابي.

وقالت الصحيفة إن هناك صفقة ثلاثية ضخمة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة وليفربول، بأن ينتقل مبابي إلى ليفربول لتعويض محمد صلاح، وينتقل النجم المصري إلى برشلونة لخلافة ميسي، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا للنادي الفرنسي مع اقتراب عقده من النهاية.

وشددت الصحيفة على أن احتمالية رحيل محمد صلاح عن آنفيلد، ستجعل ليفربول يدفع أي مقابل مالي، لضم مبابي.