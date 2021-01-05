إبراهيم سعيد عن عودة "عمرو ورده" للنادي الأهلي: هيكون مفيد بس يتجوز

الشارقة - اميمة ياسر - علق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، علي الأنباء التي ترددت علي عودة عمر وردة، نجم منتتخب مصر للنادي الأهلي.

وقال "سعيد" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten" إن عمرو وردة لاعب صاحب مهارات فنية عالية، وإذا عاد للدوري المصري سيكون مفيد جدا للنادي الأهلي.

وأضاف: عودة عمرو وردة هتكون مفيدة للأهلي بشرط قبل رجوعه أنه يتجوز.

يذكر انه كانت هناك أنباء ترددت عن احتمال عودة عمرو وردة للنادي الأهلي خلال الميركاتو الجاري، وإن القرار سيكون في يد بيتسو موسيماني، المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة بعودة اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.