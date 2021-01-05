كورونا تضرب 9 لاعبين من القوام الأساسي لبيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي غدا بالكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

ضرب فيروس كورونا صفوف فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى إصابة 9 لاعبين بالفريق بفيرس كورونا.

ويخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى الوقت الحالى لمسحة إضافية للكشف عن فيروس كورونا، بعدما كشفت المسحة التى خضع لها الفريق إصابة 9 لاعبين، ويتحفظ مسئولو بيراميدز عن كشف أسماء المصابين لحين ظهور نتيجة المسحة الإضافية.

وكشف مصدر مطلع أن أبرز اللاعبين المصابين عبد الله السعيد ومحمد فتحى ونبيل عماد دونجا.

ومن المقرر أن ينتظر بيراميدز نتيجة المسحة الإضافية لتحديد قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.