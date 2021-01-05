مرتضى منصور يهاجم شوبير ومدحت شلبي: "غدًا أكشف كذب مقدم البرامج المرتشي والعجوز المتصابي بشأن مستحقات اللاعبين المتأخرة"

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، كشف أسرار جديدة حول مستحقات اللاعبين المتأخرة عدد من التفاصيل في أزمته مع بعض الإعلاميين.

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي "فيس بوك": "غدًا صباحًا إن شاء الله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يكشف بالمستندات مؤامرة الوزير المرتبك المتخبط والذي بسببه هو وحطب سيتوقف النشاط الرياضي في مصر".

وأضاف: "ويرد على الحوار الهزلي المأساوي الذي أجراه مع العجوز المتصابي الذي اعترف من قبل إنه كان يتقاسم فلوس عباس بينه وبين شوبير وهو الحوار الذي اضحك كل شعب مصر عليهما".

وتابع: "ويفضح المستشار كدب بعض مقدمي البرامج المشبوهين في قناة أون سبورت، وفي مقدمتهم المرتشي المتحرش والمرتشي العجوز المتصابي، وهم ومن يمدوهم بالأخبار الكاذبة ممن يزعمون أنهم أبناء النادي وملاكه ويحتلون مباني النادي حاليًا مع أنهم مصوا دم النادي وهربوا جميعا عندما كان اتحاد الكرة ولجنتي الحكام والمسابقات تفرم النادي وفرقة وهم صامتون مستكنون".

وأكمل: "غدا بالمستندات يرد المستشار على الأفاقين الكذابين الذين يتشدقون يوميًا بأكذوبة المستحقات المتأخرة للأعبين حتى تخرس السنتهم إلى الأبد!".