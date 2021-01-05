شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يوجه الشكر للمقاولون العرب على حسن الاستضافة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جلال كريفة عضو مجلس إدارة نادي النجم الساحلي ورئيس بعثة المقاولون التي تواجدت في القاهرة الشهر الماضي لخوض مباراة المقاولون العرب في البطولة الكونفيدرالية الشكر لنادي المقاولون ومجلس إدارته برئاسة المهندس محسن صلاح على حسن الاستضافة فترة تواجد البعثة في القاهرة وأكد ان ناديه يسعى لرد الجميل بتوفير كل الامكانات لراحة بعثة المقاولون المتواجدة في تونس لخوض مباراة الإياب المقرر لها غدا الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، ورئيس بعثة ذئاب الجبل فى تونس، فى تصريحات خاصة، أن قناة أون تايم سبورت حصلت على حقوق بث مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام فى تمام السابعة مساء غداً الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

ويتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة الغد أمام النجم الساحلى التونسى، والتى تقام فى السابعة مساءً على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فى منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام بعد استمرار إيجابية مسحتهما بفيروس كورونا وعدما لحاقهما بالبعثة.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويختتم فريق المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة النجم الساحلى التونسى، والتى تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.