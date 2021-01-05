شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك .. جلسة باتشيكو و عودة حازم إمام أستعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران أمس الذي كان اختياريا وأنتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي.

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وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين بحضور عبدالحليم علي مدير الكرة للفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وطالب باتشيكو اللاعبين بضروة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل أعتلاء القمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.