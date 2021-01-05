شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يغيب عن مران الزمالك ويسافر مع ساسي لدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك عن مران اليوم بعدما حصل غلي اذن من الجهاز الفني بالحصول غلي راحة يومين من التدريبات.

وسافر بن شرقي الي دبي لقضاء راحة برفقة زميله في الفريق فرجاني ساسي الذي غاب عن مران اليوم ايضا.

وسبق ان سافر بن شرقي برفقة طارق حامد الي الامارات لقضاء عطلة منذ اسبوعين.

تغيب فرجانى ساسى لاعب الزمالك، عن تدريبات الفريق الأبيض المقامة حاليا بمقر النادى، حيث بدأ المران منذ قليل دون حضور اللاعب التونسى بينما شهد المران انتظام مواطنه حمزة المثلوثى، لتستمر حالة الغموض حول مصير ساسى مع القلعة البيضاء وموقفه من التجديد للأبيض.

وترددت أنباء قوية داخل نادي الزمالك عن سفر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خارج مصر خلال الساعات الماضية بعدما حصل علي جواز السفر الخاص به من إدارة الكرة في النادي وتحديدا أيمن يونس عضو لجنة الكرة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس طلب من إداري فريق الكرة منح فرجاني ساسي جواز السفر الخاص به لان اللاعب يرغب في السفر إلي تونس لمدة 3 أيام مستغلا إلغاء مباراة الغزالة التشادي وعدم مشاركة الفريق في أي مباريات قبل مواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، وتحجج اللاعب لإدارة الكرة أن والدته تمر بوعكة صحية وأنه يمر بحالة نفسة سيئة بسببها ويحتاج لزيارتها .