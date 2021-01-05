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الأهلي ينعي نجمه السابق فؤاد أبو غيده

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القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي ، ببالغ الحزن والأسى فؤاد أبوغيدة، لاعب الأهلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم. 

ويُعد فؤاد أبو غيدة أحد لاعبي الجيل الذهبي للأهلي في الستينيات بقيادة صالح سليم و طارق سليم ورفعت الفناجيلي وطه اسماعيل وطارق سليم والشربيني وعادل هيكل وميمي عبدالحميد وسعيد أبو النور وحسن جبر وفوزي جمعة وحازم كرم وطلعت عبدالحميد وغيرهم من الجيل الذهبي للقلعة الحمراء.

وساهم أبو غيده في الفوز بالعديد من البطولات، وكان أحد العناصر الرئيسية لتتويج الأهلي بجميع البطولات التي شارك فيها الفريق موسم 1960/61، ومنها وكأس مصر،وبطولة الوحدة بين مصر وسوريا.

ولعب الراحل في أكثر من مركز داخل الملعب، منها ظهير أيسر وأيمن وأن كان قد تألق في مركز الدفاع والظهير الأيسر.

وتسببت حرب يونيو 1967 في إيقاف نشاط كرة القدم في مصر، ليعلن معها أبو غيدة إعتزاله الملاعب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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