صدق أو لا تصدق .. أوباما يوقع عقود تجديد الزمالك فى "البنك"

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن واقعة غريبة تحدث لأول مرة داخل الزمالك وهي قيام اللاعب يوسف أوباما مهاجم الفريق بالتوقيع علي عقود تجديد تعاقده مع الزمالك في مقر البنك الذي تتعامل معه إدارة النادي.

وقال المصدر أن أوباما دخل في مشادة مع أيمن يونس عضو لجنة الكرة قبل تجديد تعاقده بيومين بسبب المقابل المادي علي قيمة العقد وكذلك بسبب عدم التزام النادي بوعوده مع اللاعب بالحصول علي مستحقاته المتاخرة قبل التوقيع، وأشترط أوباما أن يوقع علي عقده الجديد في مقر البنك فور التأكد من تسلمه مستحقاته كاملة فى حسابه وهو ما تم حيث توجه أيمن يونس لمقر البنك وقام بالحصول علي توقيع أوباما هناك بعد التأكد من حصوله علي مستحقاته .

رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرض من نادى ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر؛ بسبب رغبة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى نجومه، فى إطار حرص إدارة الكرة على المنافسة على البطولات الموسم الحالى.

كما رفضت إدارة الكرة عرضا من نادى بافوس القبرصى، الذى يشارك فى دورى أبطال أوروبا، هذا الموسم للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على سبيل البيع النهائى، إلا أن إدارة الزمالك رفضت وتمسكت ببقاء اللاعبين، وجاء عرضا فتوح وأوباما عن طريق مروان الشربينى وكيل اللاعبين.

من ناحية أخرى ينتظم جميع لاعبى نادى الزمالك فى تدريبات اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعى، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذى كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته، بحضور كل اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.