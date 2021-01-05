شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباراة مصر واليابان الودية استعدادًا لمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد مع نظيره الياباني في التجربة الودية بينهما استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم رقم 27 والمقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وتضم قائمة “الفراعنة” حاليا 23 لاعبا وهم، كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسري ويحيى خالد ومحسن رمضان وعبد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف الدرع ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل ويحيى الدرع وعلي زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين أمام نظيره الياباني، تقام المباراة الأولى اليوم وتلعب المباراة الثانية يوم الخميس المقبل على نفس الصالة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات هي، ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر.

ويلعب منتخبنا الوطني في البطولة ضمن إطار المجموعة السابعة والتي تضم إلى جواره كلًا من "السويد - تشيلي - التشيك"، فيما يلعب منتخب "الساموراي" في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات "أنجولا - قطر - كرواتيا".