شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكذب الجبلاية والحكم محمود ناجى بعد العقوبة "القاسية للغاية" ضد وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات وعقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصدر بيراميدز بيانًا بعد توقيع تلك العقوبة التي وصفها النادي بـ"القاسية للغاية" وجاء في البيان إنه من الغريب أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.

وبمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.

والغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.

وفوجئ النادي بالظلم البين الواقع على مهاجمه في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه 8 مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها 100 ألف جنيه رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتقاطع مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر، ما يشير لشبهة أن التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه.