شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تطالب لاعبى الطائرة بمهلة أسبوع لصرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت إدارة نادى الزمالك مهلة أسبوعا من فريق الكرة الطائرة من أجل صرف المستحقات المتأخرة للاعبين منذ 5 أشهر ماضية ، فى ظل صرف مستحقات لاعبى كرة السلة بعد تقديم شكوى من لاعبيين .

وقام الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة محمد اللقانى بالتحدث لدى الإدارة من أجل صرف مستحقات اللاعبين فى ظل إلتزامهم بالتدريبات و خوض المباريات بعد العودة من إصابات فيروس كورونا التى طالت اللاعبين و مدربهم مؤخرا .

كما طلب الجهاز الفنى من الإدارة ضرورة التعاقد مع لاعب محترف لتدعيم صفوف الفريق ، خاصة أن النادى يطمح فى العودة إلى إنتصارات تحقيق لقب الدورى الممتاز مجددا .

وخاض فريق الزمالك مبارياته بأكملها و حقق 4 إنتصارات منذ إنطلاق الدورى الجديد دون تأجيل أى مباراة حتى الأن ،واشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد، إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى أو الكأس.

كما شددت نشرة تعليمات جائحة كورونا على ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، انطلاق الموسم الجديد، يوم 18 ديسمبر، بدلا من 14 من الشهر ذاته كموعد نهائى لدورى الرجال الممتاز، على أن ينتهى فى أبريل المقبل، قبل شهر رمضان.