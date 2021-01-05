شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمود وادى مهاجم بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨ مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ودون الحكم في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.
من ناحية أخرى، اعتمدت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو بيراميدز التسعة "عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامي، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة، طارق طه، أحمد توفيق" بعدما جاءت النتيجة بسلبية جميع اللاعبين من الإصابة بفيرس كورونا.
بذلك أكتملت صفوف فريق بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية، وأصبح من حق اللاعبين التسعة المشاركة في المباراة بشكل طبيعي بعدما تم اعتماد نتيجة المسحة الثانية.
وحدث خطأ فى نتيجة المسحة الأولي التي أجراها الاتحاد الأفريقي لبيراميدز والتي أظهرت ايجابية عينة تسع لاعبين من الفريق، قبل أن يتم اجراءهم مسحة ثانية أظهرت سلبية جميع العينات.