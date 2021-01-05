شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف محمود وادى مهاجم بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨ مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودون الحكم في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.