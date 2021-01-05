شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه النجم الساحلى بالزي التقليدى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب وتم الاتفاق على إرتداء المقاولون الزي التقليدي الاصفر وأسود والشورت الاسود بينما يرتدي النجم الساحلي زيه الأحمر والشورت الابيض، وحضر الاجتماع رامي ربيع مدرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الإداري وحسين عبدالغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق بحضور الجانب التونسي ومراقب المباراة الجزائري عبد الله جويده. وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويذاع على قناة أون تايم سبورت والوطنية التونسية. وحدد مراقب المباراة موعد وصول الفريقين قبل ساعة ونصف على اقل تقدير كما تم التأكيد على الإجراءات الإحترازية وضرورة ارتداء الكمامات لكل من يتواجد في الملعب باستثناء اللاعبين في ارض الملعب، وتقام المباراة بدون حضور جماهيري وتم الاتفاق على تواجد 20 مرافق مع كل فريق.

الاجتماع الفنى (1)



الاجتماع الفنى (2)



الاجتماع الفنى (3)



الاجتماع الفنى (4)

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، ورئيس بعثة ذئاب الجبل فى تونس، فى تصريحات خاصة، أن قناة أون تايم سبورت حصلت على حقوق بث مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام فى تمام السابعة مساء غداً الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

ويتولى الثلاثى، رامى ربيع، رامى عادل، وأحمد زهران، قيادة فريق المقاولون فى مباراة الغد أمام النجم الساحلى التونسى، والتى تقام فى السابعة مساءً على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، فى منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تأكد غياب عماد النحاس المدير الفنى للفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام بعد استمرار إيجابية مسحتهما بفيروس كورونا وعدما لحاقهما بالبعثة.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويختتم فريق المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة النجم الساحلى التونسى، والتى تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.