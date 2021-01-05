7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 5 يناير2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،سانت اتيان يرفع عرض مصطفي محمد لـ 3.5 مليون دولار رسميا ، اتحاد الكرة: الأهلى لم يقيد والتر بواليا فى قائمته حتى الأن .

اتحاد الكرة: الأهلى لم يقيد والتر بواليا فى قائمته حتى الأن

أكد مسؤولو اتحاد الكرة أن النادى الأهلي لم ينهى إجراءات قيد الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الأحمر الجديد القادم من الجونة، وأوضح مسئولو الجبلاية أن مسئولى الأحمر لم يحضروا لمقر الجبلاية لسداد الرسوم المقررة وقيد اللاعب حتى الأن.

تلقي نادي الزمالك عرضا رسميا من نادي سانت اتيان الفرنسي بضم مصطفي محمد مهاجم الفريق مقابل 3.5 مليون دولار ، بعدما كان العرض القديم 2 مليون دولارفقط ، ورفضت ادارة الزمالك العرض الجديد وطلبت 5 مليون يورو بالإضافة لبعض المميزات في العقد. تسلم لاعبو فريق كرة السلة بنادى الزمالك جزءا من مستحقاتهم المتأخرة لدى النادى، خلال الساعات الماضية، وذلك على هامش المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 61 \ 53، فى إطار الاستعداد للفترة المقبلة، حيث تقام مباريات دورى السوبر. الزمالك يصرف جزءا من مستحقات لاعبى السلة

وزير الرياضة يطلب من اتحاد الكرة تحقيقات منتخب الشباب

طلب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها لجنتا تقصى الحقائق والانضباط باتحاد الكرة فى الأزمة التى شهدتها مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس الشهر الماضى.