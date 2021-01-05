شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن سلبية المسحة الثانية للاعى بيراميدز الـ 9 قبل مواجهة الاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمدت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو بيراميدز التسعة "عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامي، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة، طارق طه، أحمد توفيق" بعدما جاءت النتيجة بسلبية جميع اللاعبين من الإصابة بفيرس كورونا.

بذلك أكتملت صفوف فريق بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي في السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوى فى إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية، وأصبح من حق اللاعبين التسعة المشاركة في المباراة بشكل طبيعي بعدما تم اعتماد نتيجة المسحة الثانية.

وحدث خطأ فى نتيجة المسحة الأولي التي أجراها الاتحاد الأفريقي لبيراميدز والتي أظهرت ايجابية عينة تسع لاعبين من الفريق، قبل أن يتم اجراءهم مسحة ثانية أظهرت سلبية جميع العينات.