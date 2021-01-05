شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان وهيثم فاروق يحتفلان بالذكرى الـ110 لتأسيس الزمالك: أعظم كيان وأوفى جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على الاحتفال بمرور الذكرى الـ 110 على تأسيس نادي الزمالك، وشارك احمد سليمان على حسابه بموقع "تويتر"، صورة قديمة خلال تواجده بالطاقم الفني للقلعة البيضاء مع الكابتن الراحل محمود الجوهري، وهنأ الزمالك قائلا: " 110 سنة زمالك .. أعظم كيان وأوفى جمهور عاش الزمالك دائماً وأبداً".



احمد سليمان على تويتر



صورة قديمة لفريق الزمالك مع الجوهرى

كما وجه هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، فى الذكرى الـ110 لتأسيس القلعة البيضاء، رسالة يعبر فيها عن حبه للزمالك عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: " يمر عام ويهل عام وأنت مصدر السعادة والفخر. اليوم يمر 110 عام علي وجود هذا الكيان العظيم. يعجز اللسان ويعجز القلب ويعجز العقل وتعجز الكتابة عن التعبير و مدي الفخر بالانتماء للقلعة البيضاء. كل عام ونادينا بألف خير. إبحثوا عن الزمالك في قلوب محبيه ستجدونه شامخآ كعادته".



هيثم فاروق على تويتر

ويحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، بمرور 110 أعوام على إنشاء النادى، وهو أحد قطبى الكرة المصرية عبر تاريخ حافل بالإنجازات والبطولات والألقاب، منذ تأسيسه فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى، وفى عام 1913 انتقل مقر النادى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس الحاليين فى مكان مبانى (الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

وفى عام 1941 تغير اسم النادى إلى (نادى فاروق) عندما حضر الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان مباراة نهائى كأس مصر التاريخية بين الزمالك والأهلى وفاز الأبيض فيها بنتيجة 6/0 ما جعله يطلب من حيدر باشا وزير الحربية ورئيس النادى وقتها أن يغير اسم النادى إلى "نادى فاروق".

ومع ثورة 23 يوليو 1952، تغير الاسم مرة ثالثة إلى الزمالك، وانتقل لمنطقة ميت عقبة بالمهندسين على شارع جامعة الدول العربية، وتعد أبرز الألقاب التى تطلق على نادى الزمالك هى "نادى القرن الأفريقى – النادى الملكى – القلعة البيضاء – مدرسة الفن والهندسة – الفارس الأبيض – الفرسان".

يشتهر الزمالك بثبات ألوانه الأساسية والذى لم تتغير على مدار تاريخ النادي الممتد منذ عام 1911، حيث يمتاز بالرداء الأبيض الذي يتوسطه خطان متوازيان باللون الأحمر بعرض قميص الفريق على الصدر، ويرمز اللون الأبيض لزي الفريق للسلام بينما يشير الخطان الأحمران للكفاح فى سبيل النصر.