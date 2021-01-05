س و ج: كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي و سونيديب بطل النيجر

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادى الأهلى مباراة الفريق الأحمر الليلة أمام سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، خاصة وأن الجماهير الحمراء تمنى النفس بأن يحصد الفريق الأحمر النسخة الحالية من البطولة ليتوج الشياطين الحمر باللقب الأفريقى العاشر فى تاريخه.

ج: يدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساءً باستاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ج: يخوض المارد الأحمر مباراة الليلة بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج.

ج: الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، حيث يرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية، والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا الذى توّج به الفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.

ج: يعول موسيمانى فى مباراة الليلة على مفاتيح اللعب، أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وأيمن أشرف وبدر بانون وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادوا للفريق بعد تعافيهم من فيروس "كورونا".

ج: مباراة الأهلي وسونيديب بطل النيجر تذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD .