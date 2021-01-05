أزمة قبل لقاء المقاولون العرب والنجم الساحلي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تفجرت أزمة قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، بعدما رفضت قوات الأمنية التونسية في المنستر عدم تأمين اللقاء.

ويحل المقاولون العرب، مساء غدا الأربعاء، ضيفا على نظيره النجم الساحلي في إياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح موقع "tunisie telegraph" التونسي أن قوات الأمن الداخلي في المنستر قررت مقاطعة تأمين مباراة النجم الساحلي أمام ضيفه المقاولون العرب بالكونفدرالية.

وأشار الموقع إلى أن قوات الأمن نظمت،صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الساحة المحاذية لإقليم الأمن الوطني بالمنستر، كما قاموا بمسيرة حاشدة في اتحاه المحكمة الإبتدائية في المنستر.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، والتي جمعت بينهما في ديسمبر الماضي، على ملعب المقاولون العرب.