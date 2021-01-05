بيراميدز يستنكر عقوبة اتحاد الكرة ضد وادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استنكر نادي بيراميدز، العقوبة الصادرة عن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمود وادي لاعب الفريق والتي تقتضي بإيقافه 8 مباريات بجانب تغريمه ماليا بقيمة 100 ألف جنيه مصري.

وجاء قرار لجنة المسابقات بناء على طرد اللاعب في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعجب بيراميدز من عقوبة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن الحكم دوّن في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف.

وأكد بيان النادي، أنه بمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.

مضيفًا أن وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.

وفوجئ النادي بالظلم البين الواقع على مهاجمه في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه ٨ مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها ١٠٠ ألف جنيه رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتقاطع مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر، ما يشير لشبهة أن التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه.