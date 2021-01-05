مصدر بالزمالك: فرجاني ساسي غادر إلى تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر في نادي الزمالك أن الدولي التونسي فرجاني ساسي حصل على إذن من إدارة الزمالك بالسفر إلى تونس.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن اللاعب حصل على إذن بالسفر إلى تونس وهو ما وافق عليه مسؤولو النادي.

المصدر ذاته أكد أن اللاعب سيتواجد في القاهرة يوم الجمعة المقبلة من أجل مواصلة التدريبات رفقة الفريق.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتجديد عقد اللاعب التونسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن ساسي ووكيله طلبا الحصول على المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي كشرط من أجل الجلوس على طاولة التفاوض.

وكانت عدة مصادر في نادي الزمالك قد كشفت من خلال تصريحات لمصراوي خلال الأيام الماضية أنه تم بالفعل تحويل المبلغ الخاص باللاعب عن الموسم الماضي إلى حسابه البنكي.