تقارير: أرسنال ليس لديه نية للاستغناء عن خدمات النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن نادي أرسنال الإنجليزي لا يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط المصري محمد النني.

وعاد النني إلى صفوف أرسنال مطلع الموسم الجاري بعدما قضى فترة إعارة في صفوف بشكتاش التركي استمرت لمدة موسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أرسنال ليس لديه نية للتفريط في خدمات لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من اهتمام بشكتاش بعودة النني إلى صفوفه مجددًا.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صحيفة "أكسام" التركية أشارت في وقت سابق إلى أن سيرجين يالتشين مدرب بشكتاش التركي حريص على استعادة خدمات البالغ من العمر 28 عامًا سواء على سبيل الإعارة أو الشراء مقابل 6.3 مليون جنيه استرليني (7 مليون يورو).

وأكدت "ديلي ميل" أن فريق شمال لندن ليس لديه أي خطط للسماح للاعب الوسط المصري بالمغادرة قبل نهاية الموسم، خاصة وأن جانرز أمامه تحديان بالدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن النني نال ثقة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال وبات أحد عناصره الأساسية، حيث شارك تحت قيادته خلال 18 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الحالي.