فيفا: انتكاسات وكورونا.. لكن الأهلي لم يتخل عن حلم "التاسعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أثنى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، مشيرًا إلى أن وسط الانتكاسات التي عانى منها واضرابات كورونا إلا أن الفريق الأحمر لم يتخل عن حلمه.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة بعد الفوز على غريمه الزمالك في نهائي القرن الذي أقيم في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 2-1، سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعبر موقعه الالكتروني، قال فيفا: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، عانى الأهلي من خيبات أمل في دوري أبطال أفريقيا، حيث كان اللقب على بعد خطوات من العملاق المصري في مواسم متتالية، أولًا في 2017 عندما خسر 2-1 في مجموع المباراتين أمام الوداد البيضاوي، ثم في 2018 عندما خسر 3-0 أمام مضيفه الترجي، بعد فوزه في مباراة الذهاب 3-1 في القاهرة".

وأضاف: " كما انتهى مشوار الأهلي في دور الثمانية في 2019 بالخسارة 5-1 في المجموع المباراتين أمام ماميلودي صنداونز، لكن الشياطين الحمر لم يتخلوا عن أحلامهم في الحصول على لقبهم التاسع".

وتحدث فيفا عن العودة القوية للأهلي المصري، رغم تلك الانتكاسات واضرابات كورونا التي أدت إلى تأجيل البطولة لعدة أشهر، وقال: "حافظ الأهلي على هدوء أعصابه وفاز في النهاية بالكأس التي استعصت عليه منذ 2013".

وتناول فيفا ايضًا مشوار الأهلي في البطولة، وأشار إلى انتقامه من صندوانز الذي أمطر شباكه بخماسية في نسخة 2019، وانتقامه من الوداد بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، ثم الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي وصفه بأنه لا ينسى.