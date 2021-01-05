كاف يُعلن مواعيد مباريات مجموعات دوري الأبطال وموعد القرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تقرر أن تكون يوم 8 من الشهر الجاري في القاهرة.

وحسمبا أفاد الموقع الرسمي للكاف اليوم الثلاثاء، فإن القرعة الخاصة بدور المجموعات من بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية ستقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير في مقر الكاف في القاهرة.

وحدد الكاف مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال كالآتي:

الجولة الأولى - 12/13 فبراير 2021

الجولة الثانية - 23 فبراير 2021

الجولة الثالثة - 5/6 مارس 2021

الجولة الرابعة - 16 مارس 2021

الجولة الخامسة - 2/3 أبريل 2021

الجولة السادسة - 9/10 أبريل 2021

فيما ستقام مباريات الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

الذهاب - 14 فبراير 2021

الإياب - 21 فبراير 2021

واعتبر كاف فريق الزمالك متأهلاً بشكل اعتباري إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بعد أن فشل فريق جازيل بطل تشاد في الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة.

ويواجه النادي الأهلي اليوم الثلاثاء فريق سونديب بطل النيجر في مباراة العودة بعد أن كان قد فاز عليه ذهابًا بهدف دون رد سجله أليو ديانج.

وعلى صعيد الكونفدرالية فإن بيراميدز نجح في الفوز على الاتحاد من ليبيا بهدف دون رد في مباراة الذهاب والتي كانت قد جرت على ملعب الاتحاد الليبي في القاهرة يوم 22 ديسمبر الماضي، فيما حسم التعادل السلبي مباراة الممثل المصري الثاني في الكونفدرالية المقاولون العرب مع النجم الساحلي التونسي.